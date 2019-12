Revoir Ada

En attendant sa deuxième saison, qui sera diffusée en janvier, voici une occasion de voir ou de revoir cette excellente comédie dramatique sur la vie pas toujours facile de jeunes femmes de la classe populaire, dont la (trop) fougueuse Ada. À coups de deux épisodes par soir, jusqu’à vendredi. Les épisodes de ce soir seront suivis d’une émission spéciale sur ce qui a inspiré la série.

M’entends-tu, Télé-Québec, dès 21 h

Théâtre électrique

En tournée depuis sa création en 2016, cette pièce de théâtre documentaire écrite et interprétée par Christine Beaulieu, drôle, touchante et très fouillée, donne à réfléchir sur la mission de notre société d’État et notre rapport à celle-ci. Et ça passe en un coup de vent, même si ça dure 3 h 45…

J’aime Hydro – Version intégrale, Extra tou.tv