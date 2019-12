Elle a enchaîné…

Cette édition spéciale est entièrement consacrée à un monument de la scène, de la télé et du cinéma québécois, la seule et unique Denise Filiatrault. Elle sera entre autres entourée de Michel Tremblay, de Normand Brathwaite, de René Simard et de sa fille Danièle Lorain pour cet hommage tout en archives.

Les enfants de la télé, Radio-Canada, 20 h

Noël « familial »

On est curieux de jeter un oeil à cette énième déclinaison de la famille dysfonctionnelle américaine dans une minisérie comique — cette fois adaptée d’un format australien — en raison de la présence dans les rôles principaux de deux Montréalais d’origine, les comédiens François Arnaud et Jay Baruchel. Les deux premiers épisodes sont diffusés en rafale.

The Moodys, Fox, 20 h