Notre choix cette fin de semaine

Ange gardien rebelle

Cette comédie fantastique brésilienne à l’esthétique pas tellement loin de celle de Jean-Pierre Jeunet nous intrigue beaucoup. Elle raconte les aventures d’un ange gardien néophyte qui débarque dans un système bureaucratique et très strict et qui contrevient aux règles pour assurer le bonheur de ses « bénéficiaires » et les humains en général.

Personne ne regarde, Netflix, dès vendredi

Et Fiori pour finir

Le grand plateau de variétés animé par France Beaudoin conclut son automne mouvementé en gâtant un musicien parmi tant d’autres, mais pas tant que ça… Serge Fiori.

En direct de l’univers, Radio-Canada, samedi, 19 h