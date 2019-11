Le retour de la princesse

Le personnage inspiré de la benjamine de Guy A. Lepage est de retour dans une petite vingtaine de courts épisodes de cette série imaginée par Lepage et l’illustrateur Éric Godin. Ces nouvelles aventures de cette petite princesse à la langue bien pendue aborderont entre autres la mort, le sport, la transidentité et Noël.

Bébéatrice, saison 2, Tou.tv

La vie après

Ce documentaire donne la parole aux survivants, aux proches des victimes de l’attentat de la mosquée de Québec et aux membres de cette communauté musulmane de Sainte-Foy un an après l’horreur. Une communauté soudée, mais toujours ébranlée par ce terrible événement et ses conséquences funestes.

La mosquée : une communauté menacée, Canal D, 22 h