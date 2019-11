En autarcie

En rappel, ce documentaire dresse le portrait d’une famille québécoise d’aujourd’hui qui a fait le choix de vivre en tournant le dos à notre société de consommation et au mode de vie effréné qui l’accompagne, en menant une existence autonome, dans la mesure du possible, au fond des bois en Outaouais.

Une famille à part, RDI, 20 h

Légendes de «Canadien»

Ceux qui suivent assidûment nos Glorieux et s’ennuient du « bon vieux temps », où l’équipe gagnait tout le temps, auront sans doute un certain plaisir à écouter la longue entrevue accordée par deux légendes de l’apothéose de « Canadien », Scotty Bowman et Ken Dryden.

Les francs-tireurs, Télé-Québec, 21 h