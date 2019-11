Dernière enquête?

L’intrépide détective personnifié par Idris Elba a repris du service pour une cinquième et sans doute dernière enquête (avant un possible film…), qui se déploie sur quatre épisodes. Et l’énigmatique Alice Morgan (Ruth Wilson) est de retour…

Luther, saison 5 (en V.O.), CBC Gem, dès vendredi

Glyphosate dans le bois

Cet agent actif de l’illustre pesticide de Monsanto, Roundup, dont la présence sur nos terres agricoles est dénoncée par plusieurs, est également beaucoup utilisé dans nos forêts. Et les conséquences de cet usage forestier sont moins connues. La semaine verte dresse un portrait de la situation.

La semaine verte, Radio-Canada, samedi, 17 h, dimanche, 12 h 30