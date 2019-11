Ceux qui y vont

Dans cette série documentaire en six épisodes, la comédienne et chanteuse Nadia Essadiqi (mieux connue sous le nom de scène La Bronze) rencontre des jeunes adultes de divers horizons dans quelques pays du monde arabe. Leurs idéaux, leurs espoirs et leurs actions sont bien souvent matière à défaire nos conceptions monolithiques et tronquées de cette jeunesse. Premier arrêt : la Palestine.

Jeunesse arabe, yallah !, TV5, 21 h

Avalanche disneyenne

Après la marque à la pomme, c’est au tour de la souris californienne de tenter le téléphile avec sa nouvelle plateforme de visionnement. Disney lance les choses en grand avec entre autres une série de l’univers Star Wars (The Mandalorian) une version en prises de vue réelles de La Belle et le Clochard.

disneyplus.com, dès 6 h