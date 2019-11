Notre choix cette fin de semaine

Parle, parle, jase, jase

Monsieur Bégin reçoit entre autres notre chroniqueur Normand Baillargeon, le chanteur Damien Robitaille et la comédienne Tammy Verge, tandis que monsieur Lepage accueille la députée Catherine Dorion (revêtant un coton ouaté ?) et la chanteuse et actrice Evelyne Brochu.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, vendredi, 20 h et dimanche, 19 h,

Tout le monde en parle, Radio-Canada, dimanche, 20 h

Après la prison

Cette minisérie britannique, des mêmes producteurs que Fleabag, navigue habilement entre la comédie et le drame pour raconter le difficile retour à la vie civile d’une trentenaire restée en prison durant toute sa vie d’adulte.

Back to life, Showtime et Crave, dimanche, 21 h

