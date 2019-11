Un nouveau «GoT»?

Il paraît que la chaîne HBO mise beaucoup sur cette nouvelle série fantastique inspirée de la série de romans de Philip Pullman pour remplir le vide laissé par la fin de Game of Thrones. Au programme, moins de batailles sanglantes et de sexualité débridée et plus d’animaux mignons, qui ont d’ailleurs été animés par les studios montréalais de l’entreprise Framestore.

His Dark Materials : À la croisée des mondes, Super Écran, 20 h

La mort leur va-t-elle toujours bien?

Suite de ce thriller britannique, qui intégrait à merveille les codes de la comédie adolescente dans la première saison racontant la fuite meurtrière d’un jeune homme psychopathe et de sa cible « émouvante ».

La fin du pXXXin de monde (The End of the FXXXing World en v. o), saison 2, Netflix