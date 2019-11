Offensive de la grosse pomme

Le géant Apple inaugure aujourd’hui sa propre plateforme de production télévisuelle. On vous a déjà donné un aperçu du drame glamourThe Morning Show. On est toutefois très curieux de jeter un oeil sur Dickinson, une série consacrée à la poétesse américaine, et sur For All Mankind, une uchronie qui raconte la course de l’espace prolongée par le fait que l’URSS a marché sur la Lune en premier.

AppleTv +, dès vendredi

Par ceux qui les ont connus

La chaîne Historia revient à sa mission première avec cette nouvelle série documentaire originale qui donne la possibilité à des vedettes de mieux connaître une figure importante de l’histoire québécoise moderne à travers des gens qui l’ont côtoyée. Dans le premier épisode, l’humoriste Yves P. Pelletier part sur les traces de la légendaire Rose Ouellette.

Dans les pas de… Historia, vendredi, 22 h