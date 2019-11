«Les guerres de Coco Chanel» : l’art de la guerre 

Légende vivante de la haute couture, Coco Chanel aura passé sa vie à se battre pour se hisser au cénacle et y rester. « Je me bats tout le temps », confie-t-elle d’entrée de jeu, yeux flamboyants et bouche en coup de sabre, très sûre d’elle. C’est cette conquérante française, au passé noirci par des idées antisémites et des positions pro-nazies, que raconte avec emphase Jean Lauritano dans Les guerres de Coco Chanel.

À l’écriture comme à la caméra, le cinéaste travaille à l’épure, comme Chanel avec ses modèles : le phrasé est classique, le propos tiré à quatre épingles, l’image soignée. Souveraine, Gabrielle Chanel n’y tient pas que le premier rôle, elle s’arroge aussi souvent le dernier mot. À la voir ainsi dévider sa vie au fil des archives retenues par Lauritano, on lui accorde sans jamais les contester un sens aigu de la formule, de même qu’un caractère en acier trempé, un formidable instinct de survie et un désir de revanche peu commun qu’une métaphore guerrière surligne d’ailleurs à très forts traits.

À vrai dire, l’aura de ce bourreau de travail qui n’aura eu « peur que d’une chose », « [s]’ennuyer », écrase parfois de sa vitalité presque mauvaise (Sagan la dira « atrabilaire ») ce documentaire qui refuse de sortir des lignes que Chanel aura elle-même tracées pour se raconter. Lambert Wilson à la narration confère à l’ensemble une sobriété heureuse. Une poignée d’inédits, dont plusieurs tirés des collections de l’INA, redore le tout, jetant un éclairage plus contrasté, et combien nécessaire, sur l’héritage de cette icône.