Les grandes peurs

Cette relecture moderne de l’immense série d’anthologie des années 1960, qui explorait déjà à travers la science-fiction et le fantastique les grandes craintes de la société américaine, est coproduite et présentée par le cinéaste Jordan Peele (Get Out, Us). Il en connaît un rayon dans la façon d’exploiter ce vaste sujet, mis au goût d’aujourd’hui.

The Twilight Zone : la quatrième dimension, Tou.tv

Ce n’est qu’un au revoir

C’est le titre du dernier épisode de la deuxième saison de cette série documentaire scolaire, titre qui est particulièrement bien choisi puisque Télé-Québec vient d’annoncer qu’une troisième saison de cette formidable incursion dans l’univers des écoles secondaires sera diffusée à l’automne prochain.

180 jours, Télé-Québec, 20 h