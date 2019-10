La soif de pouvoir

On a mentionné à quelques reprises depuis son lancement au début de l’été cette minisérie qui raconte les années charnières de la carrière de Roger Ailes, fondateur de Fox News, qui a perdu son poste après avoir été accusé de harcèlement sexuel lors de la vague #MeToo. Russell Crowe, méconnaissable, incarne ce personnage médiatique singulier.

The Loudest Voice (V.F.), Super Écran, 21 h

Un autre retour

Après le retour éclatant d’Eddy Murphy dans le rôle principal du film Dolemite Is my Name, une production du géant rouge, c’est au tour de son acolyte dans la comédie culte Coming to America (dont une suite est en préparation chez Netflix), l’animateur Arsenio Hall, de refaire surface avec sa première captation d’un spectacle d’humour solo pour la même plateforme.

Arsenio Hall : Smart & classy, Netflix