Et les résultats…

De l’avis de plusieurs, la soirée électorale sera longue, très longue. Une belle occasion pour butiner d’un réseau à l’autre, pour comparer les analyses et les reportages, dans les deux langues officielles, et même à la télévision autochtone, qui propose également une émission spéciale.

Élections fédérales 2019, LCN et RDI, dès 18 h 30, Radio-Canada et TVA, dès 19 h 30, CBC, CBC News, CTV et CTV News, dès 19 h, Global, dès 21 h, APTN, dès 20 h

Français menacé ?

Si les résultats se font trop attendre à votre goût ou vous dépriment, on peut rester dans la sphère politique avec ce débat sur la situation de la langue française au Québec.

Zone franche, Télé-Québec, 21 h