L’urgence à l’heure de grande écoute

On est très curieux de voir de quoi sera faite cette émission spéciale d’une durée de trois heures présentée par toutes les chaînes publiques françaises, en partenariat avec la fondation de l’ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, du départ fracassant duquel on se souvient… On y proposera des gestes concrets que peuvent accomplir les citoyens pour réduire leur empreinte environnementale.

L’émission pour la Terre, TV5, 19 h

Unité-pépinière

Ce documentaire canadien explique comment les vétérans de l’unité de cyber-renseignement de l’Armée de défense d’Israël sont à l’origine d’innovations technologiques prometteuses.

Grands reportages : Unité 8200, RDI, 20 h