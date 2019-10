«Une garderie pour tous»: premiers envols 

À trois ans et demi, Myko, petit bonhomme enjoué, papillonne d’un bonheur à l’autre, animé par sa passion pour les licornes, ce qui brille et « tout ce qui bouge au vent ». Il est l’un des 75 soleils qui illuminent l’ordinaire de la garderie Papillon. Cette remarquable institution inclusive, dotée de services et d’installations spécialisés, est au centre d’Une garderie pour tous, une touchante série documentaire en dix épisodes qui raconte le quotidien d’enfants handicapés ou non réunis sous ce beau grand toit montréalais.

Par petites touches pudiques, entre confidences des parents, éclairages des intervenants divers et effusions des enfants, la petite enfance déploie ses ailes, brisées ou pas, sous nos yeux charmés par l’authenticité qui s’en dégage. « L’enfant nous arrive ici comme une page blanche », explique sa directrice, Chantale Théroux. Et « on la commence du bon côté », « dans l’ouverture » et « l’acceptance ». Dès le premier épisode, on mesure à quel point le mélange de ces enfants aux besoins divers fait des merveilles, profitant autant aux 15 enfants handicapés qu’aux autres.

L’esprit Papillon — que l’on connaît d’abord pour de son camp de vacances inclusif dont la renommée dépasse les frontières québécoises — agit surtout comme un appel d’air pour les familles qui comptent dans leur cocon des enfants différents. « À la maison, je n’ai plus besoin d’être la thérapeute, je peux être la maman et on peut jouer, juste jouer, et ça, c’est précieux », confie la mère du blond Samuel, petit papillon attachant de cinq ans, que l’on suivra volontiers vers son prochain envol en compagnie de quelques autres magnifiques spécimens.