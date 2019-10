Joute finale

À la veille du début du vote par anticipation, les électeurs ont une dernière occasion de voir les chefs des six principaux partis débattre d’enjeux politiques importants (et peut-être aussi malheureusement de sujets plus « anecdotiques »).

Élections Canada 2019, Radio-Canada, RDI, V et le site du Devoir, 20 h

Si le débat ne vous intéresse pas

Faute d’édition d’Enquête cette semaine, on retrouve à « l’autre télé » son animatrice Marie-Maude Denis qui a fait la manchette à la suite d’un jugement de la Cour suprême qui lui donne raison de protéger ses sources anonymes, il sera entre autres questions de l’avenir du journalisme d’enquête. Également au menu, une discussion avec Jean-François Lisée autour des débats électoraux télévisés.

Dans les médias, Télé-Québec, 21 h