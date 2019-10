Antiromantique?

Cette première incursion de l’auteur et dramaturge Jean-Philippe Baril-Guérard (Royal) dans l’écriture télévisuelle se veut une « comédie antiromantique » en huit épisodes, et pourtant… Même si on reconnaît le ton cynique du scénariste, l’histoire de ces deux jeunes gens « en roue libre » (interprétés par Catherine Brunet et Antoine Pilon), pas foncièrement sympathiques, qui se tournent autour laisse croire au meilleur. À vous de juger…

Faux départs, Tou.tv

Faust chez René Clair

Ce grand classique du cinéma français, une adaptation de Faust mettant en vedette les monstres sacrés que sont devenus Gérard Philipe et Michel Simon, atteint cette année le cap vénérable des 70 ans. Une raison comme une autre de le revisiter…

La beauté du diable, TFO, 21 h