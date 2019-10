Notre choix cette fin de semaine

Parle, parle, jase, jase

Monsieur Bégin reçoit cette semaine notre Joblo, Josée Blanchette, Fabien Cloutier, Alain Goldberg, Samuele et la juge à la retraite Huguette Saint-Louis, tandis que monsieur Lepage accueille entre autres les politiciens Justin Trudeau et Geneviève Guilbault, Serge Savard et Denise Bombardier, qui parlera d’un documentaire dont l’origine est… son dernier passage à Tout le monde en parle…

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, vendredi, 20 h et dimanche 19 h, Tout le monde en parle, dimanche, 20 h

Les coulisses (passées) du métier

Cette minisérie britannique sur l’univers de la presse tabloïd en Angleterre a subi les mêmes critiques que The Newsroom aux États-Unis : elle offre une vision dépassée de l’industrie qu’elle dépeint. On peut s’y risquer quand même…

Press, PBS, dimanche, 22 h