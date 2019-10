Le magazine d’analyse médiatique reçoit cette semaine le journaliste qui rend plus compréhensibles de questions économiques complexes à plusieurs d’entre nous : le radio-canadien Gérald Filion. Il sera aussi question d’un réseau social très populaire en Chine qui n’a pas encore été victime de la censure d’État, et de la portée du slogan « We the North », associé à l’essor des Raptors de Toronto.

Ce documentaire québécois se promène un peu partout dans le monde à la rencontre de doux dingues des chats domestiques (et parfois moins domestiques…) afin d’expliquer pourquoi les êtres humains sont devenus les « sujets » de ces petites bêtes poilues.

Celui qui explique les chiffres Dans les médias, Télé-Québec, 21 h

Empire félin, Canal D, 22 h