Les meilleures remplaçantes

On vante leurs nombreuses qualités, dont leur capacité à remplacer avantageusement la viande dans notre alimentation quotidienne, mais on sait rarement comment apprêter originalement les légumineuses. Cette semaine, Stéphane Bellavance et ses collaborateurs proposent quelques pistes…

Moi, j’mange, Télé-Québec, 19 h 30

Ses années napolitaines

Dans ce superbe documentaire consacré au dieu argentin du ballon rond, le cinéaste Asif Kapadia (Amy, Senna) concentre son exploration de ce personnage et de ses contradictions aux années passées au sein de l’équipe de Naples, lorsqu’il était à l’apogée de sa carrière.

Diego Maradona, HBO et Crave, 21 h