Fratrie sur le tard

L’histoire de ce documentaire britannique aurait fait une fiction bien peu plausible, et pourtant… C’est celle de jumeaux identiques adoptés à la naissance qui apprennent l’existence l’un de l’autre alors qu’ils sont à l’université. La médiatisation de cette rencontre singulière leur fait par la suite rencontrer un autre frangin, tout aussi identique.

Trois étrangers identiques, Canal D, 22 h

Entrevues « grand public »

Le duo de comiques québécois Lex et Wasiu fait depuis déjà un certain temps des capsules amusantes sur l’étiquette d’aujourd’hui. Les voilà dans une formule plus « grand public » à interroger des personnalités sur des sujets un peu plus vastes. Ils jaseront ainsi des régions avec Katherine Levac, de l’art de recevoir avec Marilou et de langue française avec Sonia Benezra.

La base : Lex & Wasiu, Tou.tv