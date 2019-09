Dans la salle d’interrogatoire

Ce nouveau thriller multinational suit un peu le modèle de Mensonge, avec des intrigues policières campées presque exclusivement entre les murs de salles d’interrogatoire. Les épisodes sont tournés par des équipes et des distributions de France, d’Allemagne, d’Espagne et du Royaume-Uni.

Criminel, Netflix, dès vendredi

Les gros dimanches

Après une « trêve » d’été, les deux grands réseaux fourbissent leurs « gros canons » du dimanche : TVA propose sa compétition de danse et un grand plateau de variétés animé par Maripier Morin autour d’un artiste et Radio-Canada garde sa « valeur sûre » qui accueille entre autres Bianca Andreescu et Xavier Dolan.

Révolution, suivi de Studio G, TVA, dès 19 h; Tout le monde en parle, Radio-Canada, 20 h