Rentrée « de couples »

Le dernier réseau généraliste à lancer sa programmation automnale propose une seule nouveauté, qui pourrait s’avérer un « plaisir coupable » pour certains : des discussions entre ex-amoureux, dont certaines pourraient mener à leur réconciliation.

À table avec mon ex, V, 19 h

Au-delà de « l’historique » attendu

Belle surprise que ce documentaire qui souligne les dix ans du festival circassien montréalais. Plutôt que de nous offrir un « historique » de ce rendez-vous estival, on a donné la parole aux créateurs qui le fréquentent à propos de l’évolution de cette forme d’art toujours en mutation et, surtout, on peut les découvrir en action.

Une histoire complètement cirque, Artv, 21 h 30