«L’art de la chasse»: la beauté du geste

Il y a autant de joliesse que de finesse dans L’art de la chasse de Bruno Boulianne, une minisérie documentaire portée tout entière par la curiosité tranquille de Marc Séguin. Le peintre et écrivain, aussi cinéaste à ses heures, y croise art et chasse en compagnie de deux créateurs québécois qui, avec lui, dissertent à l’envi sur la suprématie du territoire, les vertus de la lenteur et le pouvoir tout-puissant de l’inspiration.

Marc Séguin s’invite d’abord à Baie-Johan-Beetz, sur la Côte-Nord, chez la graveuse Chantal Harvey dont les œuvres sont imprégnées des beautés et des misères qui l’entourent. Dépositaire d’un lieu dont elle s’est fait en quelque sorte l’œil, l’artiste s’est servie de son art pour conjurer le sort et soigner sa peine après le grand incendie qui a ravagé la forêt des alentours. L’artiste et chasseuse raconte l’importance du rituel, insistant sur la nécessité de ne rien précipiter, quitte à forcer le temps à suspendre son vol pour que le geste, irréversible, définitif, advienne.

Dans un second temps, Marc Séguin va à la rencontre de Pierre Tremblay. Depuis le Saguenay où il a plongé ses racines, ce facteur d’arc poursuit avec lui sa réflexion sur la suprématie du geste, celui du chasseur comme celui de l’artisan. Si ces deux chapitres aux énergies très différentes s’imbriquent avec un naturel un peu forcé, l’ensemble ne s’en trouve pas trop déparé. Trop rares en effet sont les incursions dans l’atelier des artistes pour vraiment chipoter. Aussi bien attraper la beauté quand elle passe.