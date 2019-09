Du recyclé, la suite

Petite accalmie ce soir en matière de nouveautés sur les grands réseaux québécois. On note toutefois la diffusion de deux séries déjà présentées ailleurs : le drame inspiré de l’histoire bien vraie de violence conjugale subie par la comédienne Ingrid Falaise et la quatrième saison de la formidable série policière mettant en vedette Fanny Malette.

Le monstre, Radio-Canada, 21 h et Mensonge, TVA, 21 h

Dix-huit ans plus tard…

En cet anniversaire des attentats qui ont secoué les États-Unis, on nous propose quelques documentaires originaux sur le sujet, dont le premier destiné aux enfants.

What Happened on September 11 th ? et In the Shadow of the Towers : Stuyvessant High in 9/11, HBO, 18 h et 21 h et 11/9 : Mensonges et vérités, Planète +, 20 h