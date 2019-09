Du « recyclé »

Parmi les « nouveautés » qui prennent l’affiche sur les chaînes généralistes en cette semaine, plusieurs ont d’abord été diffusées en ligne. C’est le cas de la deuxième saison du drame adolescent dans l’univers de la course de karting et de la première saison du thriller judiciaire et familial mettant en vedette Macha Grenon et Patrick Huard.

La dérape et Les honorables, TVA, 19 h 30 et 21 h

Et du tout neuf !

TVA surfe sur le succès de ses séries « animales » (Un zoo pas comme les autres) avec cette nouvelle série documentaire, tandis que Radio-Canada mise sur la case de feu Unité 9 pour la nouvelle création de son auteure, Danielle Trottier, qui explore l’univers de jeunes filles mères.

Animaux à la retraite, TVA, 19 h et Toute la vie, Radio-Canada, 20 h