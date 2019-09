Des retours et une nouveauté

En ce lundi de rentrée de la télévision généraliste, outre le retour des intrigues policières de Luc Dionne et la 10e saison du jeu-questionnaire scientifique de Télé-Québec, on note le déplacement au lundi des joutes oratoires liées à l’actualité et une nouvelle série dramatique suivant la course contre la montre pour retrouver un adolescent autiste porté disparu.

District 31, Radio-Canada, 19 h, Génial et Zone franche, Télé-Québec, dès 19 h, Alerte Amber, TVA, 19 h

Guerre des « madames »

Cette formidable série d’époque américano-britannique offre une incursion singulière dans l’univers intrigant et cruel de prostituées londoniennes et de leurs maquerelles en compétition au XVIIIe siècle.

Harlots : filles de joie, deux premières saisons, tou.tv Extra