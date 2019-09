Conseils canins

Ce nouveau magazine original dont la mission est de prodiguer des conseils aux maîtres de pitous récalcitrants a l’immense avantage de montrer des paysages magnifiques de Lanaudière.

Vies de chiens, Explora, 19 h 30

Retours culturels

Les deux magazines consacrés aux écrans et à la culture d’ici et d’ailleurs reviennent plus tôt que d’habitude.

C’est juste de la TV et Esprit critique, Artv, 21 h

En mission!

Coproduction de Netflix et de Canal +, cette minisérie de fiction raconte l’histoire bien réelle de l’espion israélien Eli Cohen en mission en Syrie dans les années 1960. Sacha Baron Cohen (Borat) tient le rôle principal.

The Spy, Netflix, dès vendredi