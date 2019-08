Sur vos écrans : si ça peut aider

Cette minisérie de fiction inspirée de la vie bien réelle de l’espion israélien Eli Cohen, en mission en Syrie dans les années 1960, est intrigante pour plusieurs raisons. D’abord, parce que cette coproduction de Netflix et de Canal + met en vedette Sasha Baron Cohen, qui s’est surtout fait connaître pour ses rôles comiques, dans le rôle principal (la bande-annonce laisse espérer qu’il est crédible dans ce rôle sérieux…) et Noah Emerich, qui s’y connaît en matière d’espions après avoir tenu un des rôles principaux dans The Americans. Mais aussi et surtout parce qu’elle a été écrite et réalisée par Gideon Raff, le créateur de Prisonners of War, série israélienne qui a servi de modèle pour Homeland.



L'espion (V.F. de The Spy)

Netflix, dès vendredi