Portrait d’un révolté

Passé en coup de vent en salle en 2016, ce documentaire de Pierre Marier s’intéresse au Franco-Américain du Maine emprisonné dans les années 1980 pour sa participation à des attentats à la bombe organisés par l’United Freedom Front. L’homme, aujourd’hui retourné dans son coin de pays natal, se raconte.

Made Here : An American. Portrait of Raymond Luc Levasseur, PBS Vermont, 19 h

Comédie «travailleuse»

Mine de rien, le premier long métrage de fiction de Philippe Falardeau est déjà presque vingtenaire. Même si le contexte économique actuel est différent de celui de 2000, le propos de cette comédie sur le monde du travail (et l’économie en général…) reste tout de même pertinent.

La moitié gauche du frigo, TFO, 21 h