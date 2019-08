«GTI: groupe tactique d’intervention»: comme à l’armée

La série documentaire sur des métiers spécifiques est un genre télévisuel désormais bien établi au petit écran québécois. Le filon semble loin de s’épuiser si on se fie à la seule programmation automnale de Canal D, qui propose une suite à sa Vie de chantier, dans l’univers des travailleurs forestiers. Cette nouveauté relate l’entraînement très exigeant auquel doivent se soumettre les policiers souhaitant se joindre au groupe tactiqued’intervention de la Sûreté du Québec.

Les dix épisodes d’une demi-heure suivent le parcours de quelques candidats (et d’une seule candidate, la première de l’histoire de la SQ) parmi la cinquantaine de valeureux qui participent à la session d’entraînement servant à sélectionner les quelques recrues qui auront le privilège de faire partie de cette escouade d’élite. On les voit donc soumis à toutes sortes d’épreuves très exigeantes, autant sur le plan physique que sur le plan psychologique, dans une ambiance aussi stricte que celle d’un entraînement militaire. Ces séquences, qui rappelleront à certains égards quantité de films « d’armée », sont commmentées par les responsables de cette unité responsable des interventions lors de sièges armés et lors de frappes contre des groupes criminels, mais aussi et surtout par les aspirants aux quelques postes disponibles, qui n’ont pas la vie facile…

Le premier épisode s’avère somme toute intéressant et divertissant. On se serait toutefois bien passée de la musique tonitruante, qui n’apporte rien à la production. Et un peu plus d’information sur la nature du travail du groupe tactique d’intervention n’aurait sans doute pas nui à l’intérêt pour cette série, à laquelle on peut tout de même donner une seconde chance…