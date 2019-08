Entre quatre murs

Cette minisérie française en trois épisodes sise dans le milieu carcéral féminin arrive après Unité 9 et Orange Is the New Black, mais se distingue heureusement en dressant un portrait très réaliste du quotidien des femmes qui se retrouvent en maison d’arrêt. Mérite le détour pour l’interprétation des trois actrices principales, et tout particulièrement de Noémie Lvovsky (Camille redouble).

Les impatientes, TV5, 22 h

Tolstoï à la BBC

On vous a glissé un mot de cette adaptation somptueuse de la saga historique de Tolstoï lors de sa diffusion sur Artv en juin dernier. Voici une occasion de rattraper gratuitement cette relecture mettant en vedette Paul Dano et Mathieu Kassovitz.

Guerre et paix, tou.tv