Disney+ sera lancé le 12 novembre au Canada

Walt Disney a annoncé qu’elle lancerait son service de diffusion en continu Disney+ au Canada à la mi-novembre, tentant de concurrencer Netflix et d’autres services du même type au moment où les consommateurs abandonnent de plus en plus la câblodistribution traditionnelle.

Le géant du divertissement établi en Californie a indiqué que le 12 novembre marquerait le lancement mondial de ce service, à commencer par les États-Unis, le Canada et les Pays-Bas.

Les résidants canadiens paieront 8,99 $ par mois ou 89,99 $ par année pour avoir accès aux séries et films Disney de ses différentes marques, notamment Pixar, Marvel et Star Wars, a affirmé l’entreprise.

Le lancement de Disney+ en Australie et en Nouvelle-Zélande suivra le 19 novembre.

Disney a annoncé que le service serait disponible sur presque tous les principaux appareils de télévision mobiles et connectés dès son lancement avec des accords de distribution mondiaux en vigueur avec Apple, Google, Microsoft, Roku et Sony.

Le lancement prochain intervient après que Disney eut mis fin à sa relation de licence avec Netflix et commencé à extraire une partie de son contenu du service.