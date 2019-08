Après le Tintamarre

C’est jour de fête en Acadie et pour sa diaspora. On a droit à un condensé du grand spectacle présenté à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Parmi les artistes invités, on note la présence des vétérans 1755 et Edith Butler et des plus jeunes, Lisa LeBlanc, Les Hay Babies, Les Hôtesses d’Hilaire et Joseph Edgar. Suivra sur Artv un documentaire sur la nouvelle scène musicale acadienne qui gagne en popularité à travers la francophonie.

Fête nationale de l’Acadie 2019, Artv, 20 h, Radio-Canada, 22 h 30 et Vague d’Acadie, Artv, 22 h

Continuer le combat

Voici une occasion d’attraper ce film de Mathieu Denis (Corbo), suivant l’après-Printemps érable de jeunes gens qui veulent poursuivre le combat contre l’ordre établi.

Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau, TFO, 21 h

Après le Tintamarre Fête nationale de l’Acadie 2019, Artv, 20 h, Radio-Canada, 22 h 30 et Vague d’Acadie, Artv, 22 h