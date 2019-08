Pas si sécuritaire que ça…

On le savait susceptible d’être à l’origine du syndrome de choc toxique. Le tampon hygiénique fait ici l’objet d’une enquête sur la dangerosité de plusieurs composants chimiques qui entrent dans sa fabrication.

Tampon, notre ennemi intime, TV5, 20 h 45

Réussir dans l’adversité

Le dramaturge Tarell Alvin McCreaney, coscénariste de l’oscarisé Moonlight, propose dans cette minisérie en trois épisodes, sa première incursion au petit écran, un autre récit initiatique, celui d’un adolescent doué et issu d’un milieu très défavorisé de Miami, qui fait tout son possible pour pouvoir poursuivre ses études dans une grande école préparatoire, malgré une vie familiale complexe et l’appel de la rue…

David Makes Man, OWN, 22 h