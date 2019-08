Dictateur un jour…

Même quand ils ont trépassé, les tyrans fascinent et leur dépouille aussi. C’est de cette fascination morbide, ou plutôt cette influence « intuable » dont il est question dans ce documentaire à la forme classique et au propos éclaté.

Le corps du dictateur, Télé-Québec, 20 h

Quand la vengeance fait son chemin…

Cette excellente minisérie américano-israélienne, signée par Hagai Levi (The Affair, Be Tipul) basée sur les événements réels de l’été 2014, à savoir l’enlèvement et l’assassinat de trois jeunes Juifs, aborde avec beaucoup de nuances et d’intelligence la complexité de l’explosif et interminable conflit israélo-palestinien. Les deux premiers épisodes sont diffusés en rafale et en version originale hébreue et arabe, sous-titrés en anglais.

Our Boys, HBO, dès 21 h 30, et Crave