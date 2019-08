«Rebelles sur pointes»: ils dansent

Alors que le festival Fierté Montréal bat son plein, Artv a eu la bonne idée de programmer ce documentaire de la Montréalaise Bobbi Jo Hart qui dresse le portrait d’une troupe de danse classique pas ordinaire : elle ne compte dans ses rangs que des hommes, homosexuels, qui revêtent le tutu et les pointes pour livrer des versions légèrement modifiées mais franchement comiques des ballets du répertoire classique. Le Ballet Trockadero de Monte Carlo offre depuis sa création à New York en 1974 l’occasion aux danseurs de haut niveau qui ont toujours voulu interpréter les chorégraphies réservées aux femmes de réaliser leur rêve en gagnant leur vie. Ces « drag ballerines » proposent sur scène des relectures comiques mais athlétiques de ces pièces, ce qui a forgé la renommée mondiale de la troupe.

Le documentaire valse avec grâce entre l’historique du Ballet Trockadero de Monte Carlo, intimement lié aux luttes menées par la communauté gaie dans les années 1970 et 1980, les témoignages très personnels de certains de ses danseurs et de leurs proches, les commentaires de spécialistes du monde de la danse et les séquences suivant la compagnie en tournée au Canada, aux États-Unis et au Japon, où elle connaît un énorme succès.

Au bout de cette petite heure en compagnie de ces danseurs fabuleux qui transcendent les stéréotypes et ramènent au ballet des gens qui n’auraient jamais imaginé s’y intéresser, difficile de ne pas avoir envie de les voir sur scène… Peut-être un jour dans le cadre de Fierté Montréal ? Qui sait…