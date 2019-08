Enquête scientifique

Cette minisérie britannique en trois épisodes raconte les dessous de la première utilisation de l’empreinte d’ADN dans le cadre d’une enquête pour meurtre. Ce sujet passionnant est malheureusement exploité de façon un peu paresseuse et convenue. Si on n’est pas trop regardant sur la forme…

Le code du tueur, Radio-Canada, 20 h

Les raisons d’une « réussite »

On peut avoir l’impression que l’on a fait le tour du vaste sujet que constituent les fameux « trois jours de paix et de musique » qui ont secoué la planète musique il y a 50 ans. Pourtant, ce documentaire parvient à étonner en répondant à une question toute simple : comment ce rassemblement monstre n’a-t-il pas viré au chaos auquel on s’attendait ?

American Experience / Woodstock : Three Days That Defined a Generation, PBS, 21 h

