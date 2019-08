Plus qu’une auteure de science-fiction

L’auteure américaine Ursula K. Le Guin, féministe et pionnière de la science-fiction, a toujours milité pour qu’on ne la réduise pas à sa contribution à ce genre sous-estimé. Ce documentaire lumineux, consacré à cette grande dame de lettres, qui met en valeur son oeuvre de belle façon et donne le goût d’y plonger.

American Masters : Worlds of Ursula K. Le Guin, PBS, vendredi, 21 h

Revoir Yvon

Outre le collègue Jean-François Nadeau, monsieur Bégin reçoit cette semaine la toujours flamboyante France Castel, l’humoriste Stéphane Fallu, l’ex-détenue et humoriste Johanne Boucher et le mentor des humoristes québécois, le seul et unique Yvon Deschamps. Ça ne devrait pas être plate…

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, vendredi, 21 h et dimanche, 20 h