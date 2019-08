Les flâneurs

Gelée royale

On ne vous ordonnera pas de fermer les yeux et de vous laisser tomber dans les escaliers. On ne vous suggérera pas d’aller faire du ski de fond pour vous changer les idées. On vous demandera seulement cette semaine de faire jouer Raw Honey, le deuxième album de l’Américain Michael Collins sous le pseudonyme Drugdealer. Avec sa pochette hommage au groupe The United States of America, Raw Honey voit l’autodidacte, collaborateur de Weyes Blood et Ariel Pink, boire au pis de la radio AM des années 1970, dans un geste qui tient du pillage créatif — invasion du domicile de Harry Nilsson, Steely Dan et autres Zombies.