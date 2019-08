Archéologie et eau de rose

Dans le désert de nouveautés se pointe cette somptueuse minisérie britannique qui raconte avec un certain didactisme les circonstances entourant l’exhumation de la momie du célèbre pharaon par Howard Carter et son équipe, auxquelles portent ombrage les histoires de coeur des protagonistes. Deux épisodes en rafale ce soir et même chose jeudi prochain.

Toutankhamon, Artv, dès 21 h

Les effets du conditionnement

Un grand classique de la programmation estivale de Télé-Québec… et du cinéma de guerre américain, ce film de Stanley Kubrick, toujours aussi « coup de poing » après plusieurs écoutes, qui montre les conséquences du conditionnement chez des recrues marines durant leur entraînement puis sur le champ de bataille au Vietnam.

Full Metal Jacket, Télé-Québec, 21 h