Notre choix cette fin de semaine

Finale carcérale

La « dramédie » carcérale créée par Jenji Kohan aura surpris agréablement pendant quelques saisons, puis on s’est lassé des intrigues pourtant très collées à l’actualité qui occupaient les détenues de Litchfield. On peut toujours donner une chance à cette ultime saison.

Orange Is the New Black, Netflix, dès vendredi

Qu’est-ce qui les lie?

On est très curieux de savoir ce qu’ont en commun les invités de monsieur Bégin cette semaine : l’animateur radio Éric Duhaime, l’auteur et slammeur David Goudreault, les comédiennes Élise Guilbault et Danielle Ouimet et la grande brûlée Cindy Loyer.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, vendredi, 21 h et dimanche, 20 h