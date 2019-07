Les dangers de se dévoiler en ligne

L’équipe derrière le documentaire The Square, sur l’influence des réseaux sociaux lors du « printemps » égyptien poursuit son exploration des effets de l’essor de ces plateformes en mettant cette fois en lumière les dessous du scandale Cambridge Analytica-Facebook.

The Great Hack : L’Affaire Cambridge Analytica, Netflix

Les derniers pêcheurs

Début d’une série documentaire en six épisodes qui permet de découvrir le quotidien laborieux des derniers peuples qui vivent de la mer de façon « traditionnelle » en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Océanie. Premiers arrêts au large du Mozambique, de Madagascar et de la Tanzanie.

À la rencontre des peuples de la mer, TV5, 22 h