Drôle de café

Jerry Seinfeld repart sur la route, traversant les États-Unis pour aller à la rencontre de comédiens et d’humoristes, dans de belles voitures, et en dégustant un café (ou en s’attablant devant un brunch bien garni, dans la plupart des cas). On a même droit à une lecture de tarot, cette saison-ci.

Comedians in Cars Getting Coffee, Netflix

Bonne humeur garantie

La téléréalité de métamorphose préférée de tous revient sur Netflix pour une quatrième saison. Le Fab Five rencontrera, entre autres, une enseignante du secondaire, un jeune vétéran et même un fermier bien sympathique, dans une saison pleine de moments forts et de larmes de joie.

Queer Eye, Netflix