Mafia qui hante

Dans cette série dramatique britannique, Alex Godman (James Norton), fils d’un ex-patron de la mafia russe, se voit replongé dans ce monde meurtrier auquel il a tenté d’échapper toute sa vie. Le récit est inspiré du livre du même nom du journaliste Misha Glenny, sur le crime suivant la chute de l’Union soviétique.

McMafia, ICI Tou.tv Extra

Classique cinématographique

L’oeuvre-culte de Quentin Tarantino fait un bond au petit écran jeudi soir. Retrouvez John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis et Uma Thurman dans Pulp Fiction, long métrage phare des années 1990 et l’un des classiques les plus importants du cinéma morderne.

Fiction pulpeuse, Télé-Québec, 21 h

