Apollo 11, comme si c’était hier

Au lendemain du 50e anniversaire du lancement de la mission Apollo, PBS présente ce documentaire retraçant cette aventure spatiale historique à travers des extraits audio de l’époque, des archives de la NASA exclusives ainsi que des reconstitutions graphiques.

8 days : To the Moon and Back, PBS, 21 h

Dans la Lune

Astre mythique, bijou du ciel, la Lune n’a cessé de fasciner l’être humain à travers les millénaires. Ce documentaire offre une exploration de la Lune depuis la Terre, ses célébrations et ses phénomènes. Au programme : éclipse totale, escapade sous-marine, et festivités de pleine lune.

Point doc : Les mystères de la Lune, Télé-Québec, 20 h