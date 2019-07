Tournis théâtral

On nous promet plus de suspense que Stranger Things dans la bande-annonce intrigante, drôle et plutôt déboussolante de ce documentaire parodique sur la vie du père de David Harbour (joué par David Harbour).

Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein, Netflix

Maison de guerre

Le district d’Obersalzberg, en Allemagne, est tristement réputé pour avoir hébergé l’une des maisons de détente d’Hitler, qui fut ensuite transformée en base nazie, d’où il élaborait d’ailleurs plusieurs plans de guerre.

Point doc : la montagne d’Hitler, les traces cachées, Télé-Québec, 20 h