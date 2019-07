«Le tueur du lac»: polar au féminin

La semaine dernière dans ces mêmes pages, on vous mentionnait la diffusion de la minisérie policière française Noces rouges, une production efficace et accrocheuse, mais tout de même fort prévisible et bourrée de clichés. TV5 propose maintenant une autre minisérie signée du même duo de scénaristes, Jeanne Le Guillou et Bruna Dega, qui s’avère heureusement plus intéressante et moins « savonneuse », quoique pas exempte de poncifs du genre.

Ce polar en huit épisodes suit un couple de policiers postés à Annecy, en Haute-Savoie, (Julie de Bona et Lannick Gautry, ce dernier incarnant d’ailleurs le flic de Noces rouges…) nouvellement mariés et parents, plongés dans une enquête de meurtres en série de femmes, mais également très (pré)occupés par leurs démons intérieurs et leurs problèmes conjugaux. Jusque-là, rien de très original…

Cette production relativement générique se distingue par son éventail de personnages féminins (incarnés avec justesse par Marie-Anne Chazel, Julie Depardieu et Romane Bohringer) beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît sous leurs apparences convenues. Leurs intrigues personnelles, qui révèlent avec finesse leur vulnérabilité et leurs dilemmes moraux, enrichissent habilement le récit d’enquête somme toute classique.

Autre atout de cette production qui aurait sans doute passé inaperçue en haute saison télévisuelle : les magnifiques décors de la région du lac d’Annecy, qui ne nuisent en rien à cette sombre histoire, qui aurait pu se passer n’importe où ailleurs…