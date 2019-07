Du grand au petit écran

L’un des succès cinématographiques du réalisateur Sydney Pollack, Les trois jours du Condor (1975), se voit renaître dans cette série américaine, où Joe Turner (alias Condor), agent de la CIA, tente de naviguer dans la corruption rongeant son agence après l’assassinat de ses collègues.

Condor, ICI Tou.tv EXTRA

Le mariage rouge

C’est l’été, en Provence, et la jeune Sandra se marie — de quoi réjouir sa famille, jusqu’à ce que la mariée soit plus tard retrouvée morte au pied d’une falaise. Suicide, ou meurtre ? Cette minisérie française a beau suivre une intrigue loin d’être originale, on ne peut s’empêcher de la suivre avec intérêt.

Noces rouges, TV5, 22 h